Caprices à la ferme ! La Tardière Terval

Caprices à la ferme !

La Tardière La Petite Cantière Terval Vendée

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Bienvenue à la Ferme des Petits Caprices, une exploitation familiale où les chèvres ont plus d’un tour dans leurs sabots

Découvrez les héros de notre terroir !

Glaces artisanales, fromages savoureux, savons doux comme un câlin de biquette tout est fabriqué sur place, avec amour, humour et surtout… du bon lait de chèvre ! Lors de cette visite, vous partirez en mission à la découverte du quotidien de ces alchimistes de la ferme, entre secrets de fabrication et anecdotes de coulisses.

Et parce que toute épopée mérite une fin en beauté la dégustation vous attend. Fromages fondants, douceurs glacées… vos papilles aussi vont vivre une aventure inoubliable ! Alors, prêts à révéler le héros gourmand qui sommeille en vous ?

LE MERCREDI 29 JUILLET à 17h30

– Lieu de rendez-vous La Petite Cantière 85120 La Tardière

– Durée : 1h30 de visite + dégustation

– Tout public

– Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite

CONSIGNES DE VISITES

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, visite en extérieur

– Animaux non admis

– Arrêt de la billetterie à 16h30 le jour de la visite

Billetterie en ligne à venir .

La Tardière La Petite Cantière Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 99 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Welcome to the Ferme des Petits Caprices, a family farm where goats have more than one trick up their sleeve

L’événement Caprices à la ferme ! Terval a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin