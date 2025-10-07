Capsule Théâtre du Sphinx Nantes

Capsule Théâtre du Sphinx Nantes jeudi 18 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 21:00 – 23:00

Gratuit : non 19,50 € / 16,50 € (réduit) 19,50 € / 16,50 € (réduit) Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Collectif capsule d’Artiste Capsule, c’est le spectacle qui mélange et décloisonne les arts. La programmation est différente à chaque représentation et l’on vous fait la surprise de la dévoiler seulement sur place pour vous proposer un spectacle unique. Ce rendez-vous culturel vous offre un voyage entre les arts et une balade surprenante entre les différents univers créatifs des artistes. Une soirée riche en découverte et inspirante qui stimule notre créativité. Écriture et mise en scène : Jules PittiglioSur scène : Talents d’artistes professionnels Durée : 2h. Séance à 21hArrivée du public à partir de 20h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/