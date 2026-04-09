Capsule, Théâtre du Sphinx, Nantes

Capsule 9 avril et 18 juin Théâtre du Sphinx Loire-Atlantique

19,50 € / 16,50 € (réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T21:00:00+02:00 – 2026-04-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T21:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00

Collectif capsule d’Artiste

Capsule, c’est le spectacle qui mélange et décloisonne les arts. La programmation est différente à chaque représentation et l’on vous fait la surprise de la dévoiler seulement sur place pour vous proposer un spectacle unique. Ce rendez-vous culturel vous offre un voyage entre les arts et une balade surprenante entre les différents univers créatifs des artistes. Une soirée riche en découverte et inspirante qui stimule notre créativité.

Écriture et mise en scène : Jules Pittiglio

Sur scène : Talents d’artistes professionnels

Durée : 2h.

Séance à 21h

Arrivée du public à partir de 20h30

Théâtre du Sphinx 9 Rue Monteil, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredusphinx.com/ »}]

Collectif capsule d’Artiste théâtre du sphinx