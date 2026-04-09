Capsule, Théâtre du Sphinx, Nantes
Capsule, Théâtre du Sphinx, Nantes jeudi 9 avril 2026.
Capsule 9 avril et 18 juin Théâtre du Sphinx Loire-Atlantique
19,50 € / 16,50 € (réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T21:00:00+02:00 – 2026-04-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T21:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00
Collectif capsule d’Artiste
Capsule, c’est le spectacle qui mélange et décloisonne les arts. La programmation est différente à chaque représentation et l’on vous fait la surprise de la dévoiler seulement sur place pour vous proposer un spectacle unique. Ce rendez-vous culturel vous offre un voyage entre les arts et une balade surprenante entre les différents univers créatifs des artistes. Une soirée riche en découverte et inspirante qui stimule notre créativité.
Écriture et mise en scène : Jules Pittiglio
Sur scène : Talents d’artistes professionnels
Durée : 2h.
Séance à 21h
Arrivée du public à partir de 20h30
Théâtre du Sphinx 9 Rue Monteil, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredusphinx.com/ »}]
Collectif capsule d’Artiste théâtre du sphinx
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