CARAÏBES STREET FOOD VIVBES ‘FESTIVAL 100% KIDS FRIENDLY », Le ROBERT, Le Robert

CARAÏBES STREET FOOD VIVBES ‘FESTIVAL 100% KIDS FRIENDLY » Samedi 2 mai, 10h00 Le ROBERT Martinique

Entrée gratuite pour les -12 ans / Inscription obligatoire (lien en bio) / Enfant accompagné d’un adulte / Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T04:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T04:00:00+02:00

Au programme pour eux :

Ateliers créatifs

Découverte des saveurs locales

Jeux & animations

Un véritable village enfants

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Parce que la street food se vit aussi en famille… Au Caraïbes Street Food Vibes, on a pensé aux plus petits autant qu’aux grands. Un moment pour s’amuser, découvrir… et créer des souvenirs ensemble.