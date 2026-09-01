Informations pratiques

Thionville

Caranusca Les Passerelles 2026

Parc Napoléon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Du 15 septembre au 24 octobre 2026, la péniche Baraka sillonne la Moselle et la Sarre avec des artistes, auteurs européens pour des temps de création et de rencontre autour des monde aquatiques, de la contemplation et du voyage.

Zieut ! Édition animera des ateliers créatifs autour du papier création et impression de pavillons poétiques (à partir de 7 ans) et de cartes postales originales. Une bibliothèque champêtre ainsi qu’un stand de la librairie Tome 5 viendront compléter cette après-midi placée sous le signe de la création et du partage.

Réservation contact@caranusca.eu ou au 06 45 50 59 46

Solution de repli à Puzzle en cas d’intempériesTout public

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Parc Napoléon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 45 50 59 46 contact@caranusca.eu

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English :

From September 15 to October 24, 2026, the Baraka houseboat will cruise the Moselle and Saar rivers with European artists and authors for creative sessions and gatherings centered on the aquatic world, contemplation, and travel.

Zieut! Édition will lead creative paper workshops: designing and printing poetic flags (for ages 7 and up) and original postcards. A rural library and a booth from the Tome 5 bookstore will round out this afternoon dedicated to creativity and sharing.

Reservations: contact@caranusca.eu or call 06 45 50 59 46

Alternate location at Puzzle in case of inclement weather

L’événement Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME