Caravane Aix-en-Provence

Caravane

Samedi 6 juin 2026 à partir de 17h. Avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Josette Baïz présente en exclusivité une adaptation chorégraphique du Carnaval d’Aix 2026, interprétée par 36 danseurs du Groupe Grenade.

Cette création se détache du contexte carnavalesque pour déployer un voyage au rythme des danses du monde qui lui est propre. Portée par l’énergie collective, la diversité des interprètes, et sous forme de déambulation, la pièce célèbre le mouvement, la jeunesse et le plaisir de danser ensemble. L’environnement sonore, composé de musiques originales, accompagne cette traversée festive, invitant le public à partager un moment lumineux.



Distribution Caravane



Direction artistique Josette Baïz

Chorégraphies Josette Baïz, Kanto Andrianoely, Magali Fouque, Stéphanie Vial et les danseurs du Groupe et de la Compagnie Grenade



Interprètes 36 danseurs du Groupe Grenade



Hector Amiel, Zhina Boumdouha, Margaux Bourrel, Ethel Briand, Camille Canetto, Thelma Deroche-Marc, Coline Duriez, Soa Fetzmann, Joanna Freling, Tristan Marsala, Sacha Marty, Lilith Orecchioni, Lilly-Rose Richard, Olivia Rothschild, Jonathan Runet, Maxence Siol, Lise-Marie Sumian, Sandro Villena. Imrane Kaya, Mouharimou Ali, Siméon Baudet, Jules Bertolo, Cerine Boumdouha, Rosa Dedet, Clarysse Guichard, Jade Hamadi, Nabil Hassani, Beatrice Jonck Bodin, Kayna Kassim, Livia Llodra, Assia Mansoibe, Fanya Mhoumadi, Hugo Ouarghi-Tomasini, Noah Said Ali-Grenier, Meï Schen Perez, Meiassa Soudek



JOSETTE BAÏZ ET LE GROUPE GRENADE

Josette Baïz, formée par Odile Duboc, enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence.

En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz remporte au 14e Concours International de Chorégraphie de Bagnolet et fonde alors sa première compagnie La Place Blanche.



En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence d’une année à l’école primaire La Bricarde située dans les quartiers nord de Marseille. La rencontre avec des jeunes d’origines et de cultures diverses l’amène à repenser le sens de son travail et à modifier radicalement sa démarche artistique. Sa recherche artistique s’est alors orientée vers un métissage chorégraphique dérivant du contemporain au hip-hop en passant par de multiples danses issues des cultures du monde, puis s’est ouvert à d’autres horizons chorégraphiques interprétant entre autres des pièces de Jean-Claude Gallotta, Jérôme Bel, Lucinda Childs, Akram Khan, Wayne McGregor, Crystal Pite, Hofesh Shechter…

Avec le succès des tournées, ces jeunes danseurs ont été rapidement reconnus comme porteurs d’un style chorégraphique nouveau le style Grenade, symbole d’énergie, de métissage et d’ouverture sur le monde.



C’est dans ce sens d’ouverture, de pratique constante de la technique improvisation composition que Josette Baïz et le Groupe Grenade travaillent leurs créations.

A leur majorité, certains danseurs alliant technique, qualité et engagement se voient proposer d’intégrer progressivement la compagnie professionnelle.



A PROPOS DE GRENADE, PÔLE CHORÉGRAPHIQUE POUR LA JEUNESSE



Grenade est une expérience unique en France, aujourd’hui reconnue comme Pôle international chorégraphique pour la jeunesse. L’ensemble chorégraphique actuel réunit 90 danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade (70 enfants et adolescents de 8 à 20 ans pour le Groupe et une vingtaine d’adultes professionnels pour la Compagnie). Dans les Studios Grenade, Josette Baïz et son équipe de professeures, professeurs, danseuses et danseurs pédagogues proposent des cours ouverts à partir de 6 ans et de nombreux ateliers et stages à destination de publics divers. Enfin, ils interviennent tout au long de l’année dans de nombreuses écoles du Département, essaimant le Style Grenade inlassablement, sur le territoire et à l’international. .

Avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Josette Baïz presents an exclusive choreographic adaptation of Carnaval d?Aix 2026, performed by 36 dancers from Groupe Grenade.

L’événement Caravane Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence