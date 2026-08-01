Informations pratiques

Vauciennes

Caravane des handballs

Vauciennes Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Caravane des Handballs fait étape à Vauciennes !

Le Handball Club de Crépy-en-Valois fera escale à Vauciennes avec sa Caravane des Handballs Été 2026 !

Samedi 22 août 2026

City-stade de Vauciennes

Ouvert à tous Entrée libre et gratuite

Venez découvrir le handball dans une ambiance conviviale, que vous soyez débutant, curieux ou déjà passionné !

Les objectifs de cette journée

Découvrir le handball

Encourager la pratique sportive

Dynamiser la vie locale

Créer du lien entre les participants

Au programme

Mini-Hand

Hand à 4

Hand adapté

Handfit

Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, n’hésitez pas à venir essayer, jouer et partager un bon moment en famille ou entre amis !

Nous vous attendons nombreux au city-stade pour cette belle animation sportive !

La Caravane des Handballs fait étape à Vauciennes !

Le Handball Club de Crépy-en-Valois fera escale à Vauciennes avec sa Caravane des Handballs Été 2026 !

Samedi 22 août 2026

City-stade de Vauciennes

Ouvert à tous Entrée libre et gratuite

Venez découvrir le handball dans une ambiance conviviale, que vous soyez débutant, curieux ou déjà passionné !

Les objectifs de cette journée

Découvrir le handball

Encourager la pratique sportive

Dynamiser la vie locale

Créer du lien entre les participants

Au programme

Mini-Hand

Hand à 4

Hand adapté

Handfit

Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, n’hésitez pas à venir essayer, jouer et partager un bon moment en famille ou entre amis !

Nous vous attendons nombreux au city-stade pour cette belle animation sportive ! .

Vauciennes 60117 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Handball Caravan is making a stop in Vauciennes!

The Crépy-en-Valois Handball Club will be stopping in Vauciennes with its Handball Caravan on September 20, 2026!

Saturday, August 22, 2026

Vauciennes City Stadium

Open to everyone—free admission

Come discover handball in a friendly atmosphere, whether you’re a beginner, just curious, or already a fan!

The goals of this event:

Discover handball

Encourage participation in sports

Boost local community life

Build connections among participants

On the program:

Mini-Hand

4-player handball

Adapted handball

Handfit

Whether you’re a child, teenager, or adult, don’t hesitate to come try it out, play, and have a great time with family or friends!

We look forward to seeing many of you at the City-Stade for this fantastic sports event!

L’événement Caravane des handballs Vauciennes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Valois