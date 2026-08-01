Caravane des handballs Vauciennes
samedi 22 août 2026 · Vauciennes
Informations pratiques
Vauciennes
Caravane des handballs
Vauciennes Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La Caravane des Handballs fait étape à Vauciennes !
Le Handball Club de Crépy-en-Valois fera escale à Vauciennes avec sa Caravane des Handballs Été 2026 !
Samedi 22 août 2026
City-stade de Vauciennes
Ouvert à tous Entrée libre et gratuite
Venez découvrir le handball dans une ambiance conviviale, que vous soyez débutant, curieux ou déjà passionné !
Les objectifs de cette journée
Découvrir le handball
Encourager la pratique sportive
Dynamiser la vie locale
Créer du lien entre les participants
Au programme
Mini-Hand
Hand à 4
Hand adapté
Handfit
Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, n’hésitez pas à venir essayer, jouer et partager un bon moment en famille ou entre amis !
Nous vous attendons nombreux au city-stade pour cette belle animation sportive !
La Caravane des Handballs fait étape à Vauciennes !
Le Handball Club de Crépy-en-Valois fera escale à Vauciennes avec sa Caravane des Handballs Été 2026 !
Samedi 22 août 2026
City-stade de Vauciennes
Ouvert à tous Entrée libre et gratuite
Venez découvrir le handball dans une ambiance conviviale, que vous soyez débutant, curieux ou déjà passionné !
Les objectifs de cette journée
Découvrir le handball
Encourager la pratique sportive
Dynamiser la vie locale
Créer du lien entre les participants
Au programme
Mini-Hand
Hand à 4
Hand adapté
Handfit
Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, n’hésitez pas à venir essayer, jouer et partager un bon moment en famille ou entre amis !
Nous vous attendons nombreux au city-stade pour cette belle animation sportive ! .
Vauciennes 60117 Oise Hauts-de-France
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English :
The Handball Caravan is making a stop in Vauciennes!
The Crépy-en-Valois Handball Club will be stopping in Vauciennes with its Handball Caravan on September 20, 2026!
Saturday, August 22, 2026
Vauciennes City Stadium
Open to everyone—free admission
Come discover handball in a friendly atmosphere, whether you’re a beginner, just curious, or already a fan!
The goals of this event:
Discover handball
Encourage participation in sports
Boost local community life
Build connections among participants
On the program:
Mini-Hand
4-player handball
Adapted handball
Handfit
Whether you’re a child, teenager, or adult, don’t hesitate to come try it out, play, and have a great time with family or friends!
We look forward to seeing many of you at the City-Stade for this fantastic sports event!
L’événement Caravane des handballs Vauciennes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Valois