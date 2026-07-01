Caravane du sport Route de la Cellé Arquian

Informations pratiques

Arquian

Caravane du sport

Route de la Cellé La prairie route de la Celle à Arquian. Arquian Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Caravane du sport

Arquian accueillera la Caravane du sport vendredi 31 juillet 2026 à la Prairie route de la Celle de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

Organisée par l’ADESS 58 depuis 2008, la Caravane du sport est un dispositif itinérant d’animations sportives estivales destiné principalement aux communes rurales. Elle s’adresse aux enfants et jeunes de 6 à 14 ans et est encadrée par des éducateurs diplômés. La capacité d’accueil est de 48 enfants en simultanée.

Au programme baseball, golf, disc golf, BMX, tchoukball, volley, ball bouncer, cécifoot.

Cette année, les inscriptions sont encouragées et préalables à toute participation. Elles sont garantes du bon déroulement de chaque journée. Des feuilles d’inscription sont disponibles à l’épicerie municipale le Cabas de Mariette.

Cette animation est gratuite et financée par la commune d’Arquian. .

Route de la Cellé La prairie route de la Celle à Arquian. Arquian 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 64 42 mairie-arquian@wanadoo.fr

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English : Caravane du sport

L’événement Caravane du sport Arquian a été mis à jour le 2026-07-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !