Informations pratiques

Caravane du sport place du colombier, Dédalle Rennes Lundi 24 août, 16h30 Ille-et-Vilaine

Venez bouger, découvrir et partager un moment en famille ou entre amis !

Retrouvez la Caravane du Sport de l’UFOLEP 35 ! Au programme : de nombreuses activités autour de la pratique sportive, de la mobilité et du bien-être, dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et tous. !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-24T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-24T19:30:00.000+02:00

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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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