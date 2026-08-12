Caravane du sport place du colombier, Dédalle Rennes
lundi 24 août 2026 · place du colombier, Dédalle · Rennes
Informations pratiques
Caravane du sport place du colombier, Dédalle Rennes Lundi 24 août, 16h30 Ille-et-Vilaine
Venez bouger, découvrir et partager un moment en famille ou entre amis !
Retrouvez la Caravane du Sport de l’UFOLEP 35 ! Au programme : de nombreuses activités autour de la pratique sportive, de la mobilité et du bien-être, dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et tous. !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-24T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-24T19:30:00.000+02:00
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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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