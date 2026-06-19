Caravane du sport – spécial seniors Place du colombier Rennes
Caravane du sport – spécial seniors Place du colombier Rennes mercredi 29 juillet 2026.
Caravane du sport – spécial seniors Place du colombier Rennes Mercredi 29 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Caravane du sport – spécial seniors
Retrouvez la caravane du sport Ufolep 35 ! Au programme : diverses activités autour de la pratique sportive et de la mobilité. Spécialement pensée pour les seniors !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T12:00:00.000+02:00
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Place du colombier place du colombier 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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