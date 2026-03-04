Carbone Zéro Point 4, Mixt, Nantes

Carbone Zéro Point 4 Mardi 10 mars, 20h00 Mixt Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

Le quartet atypique mené par Ronan Le Gouriérec et Iacob Maciuca navigue d’ouest en est et bifurque vers le sud sans perdre le nord. Des rythmiques bretonnes aux sonorités slaves, leur musique déboussolante mène un concert jubilatoire et emballant !

Avec un sax baryton, une vielle à roue, un trombone et un violon, l’Orchestre symphonique de poche crée une nouvelle musique traditionnelle imaginaire, entre jazz, classique, contemporain et autres surprises. Issu des musiques traditionnelles de Bretagne, l’insatiable Ronan Le Gouriérec — artiste associé à Mixt — forme un premier duo avec Iacob Maciuca, violoniste roumain, virtuose du style tsigane. De leur rencontre avec Jean-Louis Pommier et Romain Baudouin naît un quartet sans étiquette, pointu et populaire. Leur concert animé d’images filmées en direct est une ode au voyage, joyeuse, pétillante et communicative.

Mixt 49, rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/carbone-zero-point-4-10032026-1900 »}] [{« link »: « https://mixt.fr/maison-des-artistes/artistes-associees/ronan-le-gourierec »}]

Le quartet atypique mené par Ronan Le Gouriérec et Iacob Maciuca navigue d’ouest en est et bifurque vers le sud sans perdre le nord. Des rythmiques bretonnes aux sonorités slaves, leur musique déb … Musique