Carcabueno Kopa 2026 Biarritz
Carcabueno Kopa 2026 Biarritz samedi 30 mai 2026.
Biarritz
Carcabueno Kopa 2026
Plage de la Milady Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
L’emblématique CARCABUENO, compétition organisée par le Biarritz Sauvetage Côtier revient les 30 et 31 mai 2026 à la plage de la Milady, Biarritz .
Du poussin aux masters toutes les catégories d’âge et de niveaux sont conviés à se challenger pendant ces 2 jours de folie ! .
Plage de la Milady Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Carcabueno Kopa 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz
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