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Carcabueno Kopa 2026 Biarritz

Carcabueno Kopa 2026 Biarritz

Carcabueno Kopa 2026 Biarritz samedi 30 mai 2026.

Adresse : Plage de la Milady

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Biarritz

Carcabueno Kopa 2026

Plage de la Milady Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

L’emblématique CARCABUENO, compétition organisée par le Biarritz Sauvetage Côtier revient les 30 et 31 mai 2026 à la plage de la Milady, Biarritz .

Du poussin aux masters toutes les catégories d’âge et de niveaux sont conviés à se challenger pendant ces 2 jours de folie !   .

Plage de la Milady Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Carcabueno Kopa 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz

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