Biarritz

Carcabueno Kopa 2026

Plage de la Milady Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

L’emblématique CARCABUENO, compétition organisée par le Biarritz Sauvetage Côtier revient les 30 et 31 mai 2026 à la plage de la Milady, Biarritz .

Du poussin aux masters toutes les catégories d’âge et de niveaux sont conviés à se challenger pendant ces 2 jours de folie ! .

Plage de la Milady Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Carcabueno Kopa 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz