Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
2026-05-29
Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.
Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets.
Point de rendez-vous Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes proche Avenue de la Marne. .
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
