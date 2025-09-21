Carlo Muscat Paris Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Carlo Muscat Paris Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 29 mars 2026.

Carlo Muscat est une figure montante du jazz européen, saxophoniste, compositeur et leader, avec sept albums à son actif. Son sixième opus, Hymns, salué par la critique (quatre étoiles dans DownBeat), l’a confirmé comme une voix singulière du jazz contemporain. Son dernier album, The Body Is Only Light (octobre 2024), enregistré à Kyiv avec des musiciens ukrainiens, reflète ses liens profonds avec l’Ukraine et explore des émotions fortes : liberté, chagrin, espoir. Il reviendra à Paris pour présenter ses récentes compositions en quartet.

Carlo Muscat – saxophone

Simon Martineau – guitare

Mauro Gargano – contrebasse

Simon Bernier – drums

Le saxophoniste Carlo Muscat de retour à Son de la Terre avec un nouveau quartet parisien – un jazz mélodique, introspectif et tourné vers l’avenir.

Le dimanche 29 mars 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T18:00:00+02:00_2026-03-29T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05