Carmen Espace Michel Simon Noisy-le-Grand

Carmen Dimanche 31 mai 2026, 15h30 Espace Michel Simon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T15:30:00 – 2026-05-31T17:30:00

Fin : 2026-05-31T15:30:00 – 2026-05-31T17:30:00

On connaît Carmen pour ses tubes qui semblent célébrer l’amour. Pourtant, dans cet opéra, l’amour joue au coude à coude avec la mort. Carmen pourrait se résumer par cette phrase : « Elle le quitte, il la tue ». La phrase choque, elle est pourtant le reflet d’une réalité quotidienne. De la même manière que le mouvement féministe des colleur.euses s’est emparé de ces slogans pour les remettre au cœur de l’espace public, Carmen compose un passionnant paysage politique. Dans Carmen, il n’y a aucun décor bourgeois. Carmen se passe dehors : la place, la taverne, la montagne, la corrida. Le défi de cette mise en scène sera d’emmener les spectateurs à pied d’un espace à l’autre, comme autant de lieux de représentations qui s’ignorent. Dans cette histoire qui fait écho aux violences de notre société, l’espace public apparaît comme le seul endroit où le débat doit prendre place, à la manière du théâtre antique. Un piano, un violoncelle, une clarinette, un trombone, une trompette, des ukulélés, des percussions et des voix, l’instrumentarium promet une adaptation musicale virevolte qui saura également mettre en valeur le drame. Une troupe de dix comédien.nes, chanteur.euses et instrumentistes se prend au jeu de raconter cette histoire dans des paysages où le regard du spectateur est cadré, amené à se poser là où les ambiguïtés et les complexités de notre vivre-ensemble se posent. Avec humour et bienveillance, l’adaptation de cet opéra par la compagnie Maurice et les autres sera joyeuse, collective et politique.

Espace Michel Simon noisy le grand Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cie Maurice et les autres opéra paysage

Jean-Louis Fernandez