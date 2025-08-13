CARMEN + LE BOLÉRO Palais des Congrès Perpignan

CARMEN + LE BOLÉRO

CARMEN + LE BOLÉRO Palais des Congrès Perpignan vendredi 6 février 2026.

CARMEN + LE BOLÉRO

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 40

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Palais des Congrès GRAND KIEV BALLET
  .

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

English :

Palais des Congrès GRAND KIEV BALLET

German :

Palais des Congrès GRAND KIEV BALLETT

Italiano :

Palazzo dei Congressi GRAND KIEV BALLET

Espanol :

Palacio de Congresos GRAND KIEV BALLET

L’événement CARMEN + LE BOLÉRO Perpignan a été mis à jour le 2025-08-13 par PERPIGNAN TOURISME