CARMEN + LE BOLÉRO Palais des Congrès Perpignan vendredi 6 février 2026.
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-06 20:00:00
2026-02-06
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
English :
Palais des Congrès GRAND KIEV BALLET
German :
Palais des Congrès GRAND KIEV BALLETT
Italiano :
Palazzo dei Congressi GRAND KIEV BALLET
Espanol :
Palacio de Congresos GRAND KIEV BALLET
