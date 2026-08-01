Informations pratiques

Pusy-et-Épenoux

Carmen, oiseaux rebelles opéra promenade

6 rue de Pusy Lafayette Pusy-et-Épenoux Haute-Saône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Carmen, oiseaux rebelles revisite le célèbre opéra de Bizet dans une adaptation libre et accessible à tous, au cœur des villages de la région.

Porté par les Percussions Claviers de Lyon, quatre chanteurs lyriques, deux narrateurs et un chœur amateur, le spectacle mêle les grands airs de Carmen à une narration contemporaine autour de la notion de crime passionnel peut-on encore aujourd’hui accepter les termes de meurtre d’amour ?

Mis en scène par Olivier Letellier, ce spectacle en plein air propose une expérience vivante et collective, entre musique, théâtre et émotion, dans les décors naturels du territoire.

Opéra promenade conseillé dès 8 ans ! Chaussures de marche conseillées.

Places limitées, réservation obligatoire. (voir flyer pour plus d’uinformations) .

6 rue de Pusy Lafayette Pusy-et-Épenoux 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66

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English : Carmen, oiseaux rebelles opéra promenade

L’événement Carmen, oiseaux rebelles opéra promenade Pusy-et-Épenoux a été mis à jour le 2026-08-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL