Jonzac

Carna spring Jonzacais 3ème édition

Bords de Seugne Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Compétition de pêche aux leurres en solo sur les bords de Seugne à Jonzac

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Bords de Seugne Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 06 48 lagaulejonzacaise@peche17.org

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English :

Solo lure fishing competition on the banks of the Seugne in Jonzac

L’événement Carna spring Jonzacais 3ème édition Jonzac a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge