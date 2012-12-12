Carna spring Jonzacais 3ème édition Jonzac
Carna spring Jonzacais 3ème édition Jonzac dimanche 10 mai 2026.
Jonzac
Carna spring Jonzacais 3ème édition
Bords de Seugne Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Compétition de pêche aux leurres en solo sur les bords de Seugne à Jonzac
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Bords de Seugne Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 06 48 lagaulejonzacaise@peche17.org
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English :
Solo lure fishing competition on the banks of the Seugne in Jonzac
L’événement Carna spring Jonzacais 3ème édition Jonzac a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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