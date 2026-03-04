Carnatic memories, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Les Chapelles-Bourbon

Carnatic memories Samedi 9 mai, 20h30 L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard Seine-et-Marne

2e2m s’associe au collectif Onze Heures Onze, dédié au jazz et aux musiques improvisées, pour une rencontre avec le musicien indien B.C. Manjunath, joueur de Mridangam à la renommée mondiale.

Ils invitent les compositeurs/arrangeurs Alexandre Herer et Julien Pontvianne à croiser leurs univers avec celui de Séverine Ballon, compositrice invitée par 2e2m. Avec B.C. Manjunath ils créeront autour de son instrument, de ses rythmes et de son langage, un concert rythmé par trois compositions originales à la recherche de nouvelles sonorités et d’horizons esthétiques.

Plus qu’une volonté de fusion, c’est l’envie de créer une musique nouvelle, qui anime cette équipe aux origines culturelles multiples.

PROGRAMME

Alexandre Herer – 99

création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze

mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle

Julien Pontvianne – This field where we’ll meet

création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze

mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle

Séverine Ballon – empreintes (Inde, 1954-1981)

création mondiale • commande de 2e2m

mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle

B.C. Manjunath (artiste invité), mridangam, konnakol

Ensemble 2e2m

Léo Margue, direction

Jean-Philippe Grometto, flûte

Claire Merlet, alto

Jade Lapchin, violoncelle

Collectif Onze Heures Onze

Caroline Arnaud, voix

Alexandre Herer, fender rhodes, claviers

Julien Pontvianne, saxophone

Infos pratiques :

Samedi 9 mai 2026 – 20h30

L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, 77610 Les Chapelles-Bourbon

Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories/

Coproduction 2e2m / Collectif Onze heures onze, avec le soutien de la Sacem et de la Maison de la Musique Contemporaine et l’aide de la SPEDIDAM.

2E2M est une équipe soutenue en conventionnement en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France

B.C. Manjunath + 2e2m + Onze Heures Onze concert création musicale

Photo © Stéphanie Knibbe