Carnatic memories, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Les Chapelles-Bourbon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T21:30:00+02:00
2e2m s’associe au collectif Onze Heures Onze, dédié au jazz et aux musiques improvisées, pour une rencontre avec le musicien indien B.C. Manjunath, joueur de Mridangam à la renommée mondiale.
Ils invitent les compositeurs/arrangeurs Alexandre Herer et Julien Pontvianne à croiser leurs univers avec celui de Séverine Ballon, compositrice invitée par 2e2m. Avec B.C. Manjunath ils créeront autour de son instrument, de ses rythmes et de son langage, un concert rythmé par trois compositions originales à la recherche de nouvelles sonorités et d’horizons esthétiques.
Plus qu’une volonté de fusion, c’est l’envie de créer une musique nouvelle, qui anime cette équipe aux origines culturelles multiples.
PROGRAMME
Alexandre Herer – 99
création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze
mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle
Julien Pontvianne – This field where we’ll meet
création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze
mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle
Séverine Ballon – empreintes (Inde, 1954-1981)
création mondiale • commande de 2e2m
mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle
B.C. Manjunath (artiste invité), mridangam, konnakol
Ensemble 2e2m
Léo Margue, direction
Jean-Philippe Grometto, flûte
Claire Merlet, alto
Jade Lapchin, violoncelle
Collectif Onze Heures Onze
Caroline Arnaud, voix
Alexandre Herer, fender rhodes, claviers
Julien Pontvianne, saxophone
Infos pratiques :
Samedi 9 mai 2026 – 20h30
L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, 77610 Les Chapelles-Bourbon
Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories/
Coproduction 2e2m / Collectif Onze heures onze, avec le soutien de la Sacem et de la Maison de la Musique Contemporaine et l’aide de la SPEDIDAM.
2E2M est une équipe soutenue en conventionnement en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France
B.C. Manjunath + 2e2m + Onze Heures Onze concert création musicale
Photo © Stéphanie Knibbe