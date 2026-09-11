Carnaval DA Rouen Rouen
dimanche 7 mars 2027 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Carnaval DA Rouen
Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 12:00:00
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2027-03-07
Le 7 mars 2027, Rouen célèbrera le Carnaval da Rouen, un événement festif et subversif inspiré de la Confrérie des Conards, qui, du XIVe au XVIIe siècle, organisait de grandes fêtes carnavalesques renversant l’ordre établi avant le Carême. Créé par Ludivine Journaux, agitatrice culturelle et encadré cette année par l’association la CLAC en scène, ce carnaval fera revivre l’esprit irrévérencieux et satirique de l’époque, où travestissement et parodie étaient rois. La fête débutera dans 14 points de chauffe répartis en ville, où les carnavaleux pourront s’ambiancer avant de rejoindre la place du Vieux-Marché pour un grand défilé festif. En musique et en costumes excentriques, ils suivront un parcours animé, de la cathédrale jusqu’aux jardins de l’Hôtel de Ville. Pour préparer leurs tenues, les participants pourront rejoindre des ateliers de création en février et donner libre cours à leur imagination pour faire revivre l’âme joyeusement indisciplinée de Rouen. .
Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Carnaval DA Rouen
L’événement Carnaval DA Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Rouen tourisme
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