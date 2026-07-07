Informations pratiques

Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX 2026 LES RETRAITÉS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant trois mois, tous les samedis et dimanches et ce vendredi à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les Goudils (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.

Pendant la Semaine Folklorique se rajoutent des sorties à des horaires et des jours différents.

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Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

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English :

The longest carnival in the world, Carnaval is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

For three months, every Saturday and Sunday and this Friday at 11am, 4.30pm and 10pm, the bands (Fecos) come out to celebrate the day dedicated to them. Behind the music follow the Goudils (masked people), funny, noble or more ordinary.

During Folk Week, there are additional outings at different times and on different days.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2026 LES RETRAITÉS Limoux a été mis à jour le 2026-07-07 par