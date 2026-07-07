Informations pratiques

Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX 2027 CARNAVAL DES ENFANTS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24 14:00:00

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant la Semaine Folklorique se rajoutent des sorties, réservées pour la plupart aux enfants.

Rendez-vous sous les Halles à 14h.

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Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

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English :

Carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

During Folklore Week, we also organize outings, most of which are reserved for children.

Meet under Les Halles at 2pm.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2027 CARNAVAL DES ENFANTS Limoux a été mis à jour le 2026-07-07 par