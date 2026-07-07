Informations pratiques

Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX 2027 LES ARCADIENS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les Goudils (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.

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Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

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English :

Carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

Every Saturday and Sunday at 11 a.m., 4.30 p.m. and 10 p.m., the bands (Fecos) come out to celebrate the day dedicated to them. Behind the music follow the Goudils (masked people), funny, noble or more ordinary.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2027 LES ARCADIENS Limoux a été mis à jour le 2026-07-07 par