Informations pratiques

Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX 2027 LES ESTABOUSITS ET LAS COUDENOS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant trois mois, tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les « Goudils » (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.

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Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

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English :

The carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

For three months, every Saturday and Sunday at 11am, 4.30pm and 10pm, the bands (Fecos) come out for the day dedicated to them. Behind the music follow the « Goudils » (masked people), funny, noble or more ordinary.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2027 LES ESTABOUSITS ET LAS COUDENOS Limoux a été mis à jour le 2026-07-07 par