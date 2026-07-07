Informations pratiques

Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX 2027 LES MEUNIERS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-03

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2027-01-03

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant trois mois, tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les Goudils (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.

Arrivée du Char sur la Place le samedi 2 janvier à 19h.

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Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

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English :

The carnival—the longest in the world—is a traditional, must-see event whose origins are said to date back to the 16th century!

For three months, every Saturday and Sunday at 11 a.m., 4:30 p.m., and 10 p.m., the bands (Fecos) take to the streets to celebrate the day dedicated to them. Behind the music come the “Goudils” (masked figures)—some comical, some noble, and some more ordinary.

The float arrives at the square on Saturday, January 2, at 7:00 p.m.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2027 LES MEUNIERS Limoux a été mis à jour le 2026-07-07 par