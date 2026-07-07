Informations pratiques

Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX 2027 -NUIT DE LA BLANQUETTE/ LES AÏSSABLES

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-14

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant trois mois, tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les Goudils (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.

Après trois mois de festivités, le carnaval se termine par l’inévitable jugement de sa Majesté Carnaval et son incinération durant la nuit de la blanquette de Limoux

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Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

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English :

Carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

For three months, every Saturday and Sunday at 11 a.m., 4.30 p.m. and 10 p.m., the bands (Fecos) come out to celebrate the day dedicated to them. Behind the music follow the Goudils (masked people), funny, noble or more ordinary.

After three months of festivities, Carnival comes to a close with the inevitable trial of His Majesty Carnival and his cremation on the night of the Blanquette de Limoux

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2027 -NUIT DE LA BLANQUETTE/ LES AÏSSABLES Limoux a été mis à jour le 2026-07-07 par