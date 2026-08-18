Informations pratiques

Riedisheim

Carnaval de Riedisheim

20 rue d’Alsace Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-02-06 11:32:00

fin : 2027-02-07 18:02:00

Date(s) :

2027-02-06 2027-02-07

À Riedisheim, le carnaval est une véritable institution depuis 1984 ! Le samedi met les enfants à l’honneur avec leur propre carnaval suivi d’une grande soirée carnavalesque (payant, sur réservation), tandis que le dimanche réunit petits et grands autour de la fameuse cavalcade, moment phare du week-end.

À Riedisheim, le carnaval est une véritable institution depuis 1984 ! Chaque début février, la ville s’anime au rythme des Wagges, des chars colorés, des Guggen Musik et des costumes hauts en couleur, dans une pluie de confettis joyeuse et festive.

Le samedi met les enfants à l’honneur avec leur propre carnaval suivi d’une grande soirée carnavalesque, tandis que le dimanche réunit petits et grands autour de la fameuse cavalcade, moment phare du week-end. .

20 rue d’Alsace Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 63 46 03 billetterie@riedisheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival has been a Riedisheim institution since 1984! On Saturday, children take center stage with their own carnival, followed by a grand carnival evening (fee payable, reservation required), while on Sunday, young and old alike gather for the famous cavalcade, the highlight of the weekend.

L’événement Carnaval de Riedisheim Riedisheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace