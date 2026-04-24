Carnaval de St-Jean de Boiseau 2026 Maison de Retraite Résidence de La Tour du Pé Saint-Jean-de-Boiseau

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 16:15 – 17:30

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Tout public

3ème édition du carnaval de Saint-Jean-de-Boiseau Devenu un rendez-vous attendu par les enfants comme par leurs familles, cet événement festif poursuit un objectif clair : rassembler, valoriser et créer du lien.Pensé comme un véritable temps fort de la vie locale, le carnaval permet aux enfants des accueils de loisirs, du multi-accueil et de l’Animation Jeunesse de partager un moment convivial. Tous se mobilisent aussi bien lors de la préparation que pendant le défilé. Le carnaval favorise également l’implication des familles et renforce les échanges entre parents, équipes éducatives et agents municipaux. La littérature à l’honneur :Dans l’esprit du Carnaval de Nantes, l’édition 2026 s’inscrit sous le signe de la littérature.« La petite crèche » proposera le thème « arc-en-ciel : le plus beau des poissons des océans ». Les enfants de l’accueil de loisirs « Les loupiots » embarqueront pour un voyage inspiré de 20 000 lieues sous la mer, tandis que les enfants de l’accueil de loisirs « Les petites mains » voyageront dans le monde imaginaire d’Alice au pays des merveilles. Deux chars viendront rythmer le cortège : Les trois petits cochons et Les fables de La Fontaine, promettant un défilé haut en couleurs et riche en imagination. Un parcours élargi et solidaire :Parmi les nouveautés cette année : un parcours plus long et des horaires en fin de journée afin de faciliter la présence des familles.Le départ sera donné à 16h15 devant l’EHPAD La Tour du Pé, permettant aux résidents d’assister au spectacle aux premières loges – une attention particulière qui illustre la volonté d’ouverture et de partage intergénérationnel.Le cortège marquera un arrêt de dix minutes devant la mairie, et s’achèvera vers 17h30 dans la cour de l’école élémentaire. Les habitants sont invités à venir applaudir les participants notamment rue des Violettes, rue Pierre Mendès France et rue du 11 Novembre. Un événement collectifL’événement est organisé avec le soutien de l’Association N.E.M.O du Cape, des associations locales et des commerçants, qui pourront s’impliquer en décorant leurs vitrines, en proposant des concours de dessins ou en imaginant des animations.La fête populaire se prolongera dans la cour de l’école élémentaire, réunissant participants et spectateurs pour clore ce moment chaleureux. Les enfants qui ne font pas partie des structures d’accueil sont les bienvenus et pourront rejoindre le cortège sous la responsabilité de leurs parents. En cas de météo défavorable, un report est prévu au mercredi 27 mai 2026. Bénévoles bienvenus ! Parents, pour participer à l’encadrement des jeunes carnavaliers, contactez la structure d’accueil de votre enfant.

Maison de Retraite Résidence de La Tour du Pé Saint-Jean-de-Boiseau 44640

02 40 65 70 42



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