Les Foulées Pell’rinaises Place du Commandant l’Herminier (Le Pellerin) Saint-Jean-de-Boiseau

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-01 08:00 –

Gratuit : oui 16 € / 12 € / Gratuit (enfant) Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Vendredi 1er mai 2026, la commune du Pellerin vibrera au rythme de la 4e édition des Foulées Pell’rinaises. Organisé par l’association Pell’Run, l’événement s’annonce une nouvelle fois comme un rendez-vous sportif, convivial et résolument tourné vers la nature. Plus de 500 participants sont attendus pour cette journée placée sous le signe du partage et du dépassement de soi.Pensée pour rassembler tous les publics, l’association propose plusieurs formats au départ de la place du Cdt l’Herminier, afin que chacun puisse relever son propre défi et (re)découvrir Le Pellerin au fil de ses chemins, sentiers et bords de Loire. Au programme :? Une randonnée de 11 km, gratuite et accessible à tous, pour profiter des paysages à son rythme. > Départ libre entre 8h et 8h30, sans inscription.? Un parcours de 11 km, idéal pour conjuguer plaisir et performance.> Départ à 9h30? Un tracé de 22 km, destiné aux coureurs en quête d’un défi plus exigeant.> Départ à 9h15 ? Deux courses enfants pour permettre aux plus jeunes de prendre part à la fête.> Départ à partir de 12h (courses gratuites) Au-delà de l’aspect sportif, les Foulées Pell’rinaises c’est aussi un évènement éco responsable. Pour l’achat de chaque dossard, 1€ sera reversé à l’association Repousse, qui a pour but de récupérer, bouturer et semer le plus d’arbres à Nantes et 30 km autour. Inscriptions sur www.espaces-competitions.fr

Place du Commandant l’Herminier (Le Pellerin) Saint-Jean-de-Boiseau 44640

http://www.espaces-competitions.f



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