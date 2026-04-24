Carnaval d’été Port de Pornic Pornic
Carnaval d’été Port de Pornic Pornic samedi 1 août 2026.
Pornic
Carnaval d’été
Port de Pornic Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le 37ème carnaval d’été organisé par le Comité de Mi-Carême est un incontournable à Pornic !
Au programme
Vivez la magie d’une nuit étincelante au cœur de Pornic !
Le célèbre carnaval estival nocturne revient illuminer la cité balnéaire pour une soirée placée sous le signe de la créativité et de la fête. Fruit d’un travail d’orfèvre mené pendant des mois par les artisans locaux, le défilé vous transportera dans un univers enchanteur grâce à
Le grand défilé nocturne dès 21h30, laissez-vous émerveiller par le passage de chars spectaculaires, de costumes étincelants et d’animations musicales qui feront vibrer les rues
Le rituel du port la soirée atteindra son apogée dans le Vieux Port avec la traditionnelle incinération du Roi Carnaval
Le bouquet final pour clôturer cette célébration en beauté, un feu d’artifice sera tiré à 23h30, reflétant mille couleurs sur les eaux du port .
Port de Pornic Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com
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English :
The 37th summer carnival organized by the Comité de Mi-Carême is a must in Pornic!
L’événement Carnaval d’été Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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