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AGENDA · Rouen

Carnaval, fous et cornards… Rouen

dimanche 21 février 2027 · Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 21 février 2027
Fin
dimanche 21 février 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du Gaillarbois
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Carnaval, fous et cornards…

Place du Gaillarbois Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21 10:00:00
fin : 2027-03-06

Date(s) :
2027-02-21 2027-03-06

C’est le grand retour du Carnaval d’à Rouen organisé par des associations et des collectifs ! Alors penchons-nous sur les réjouissances qui, entre vraies moqueries et faux sérieux, animaient autrefois la ville. Cette visite guidée s’intéresse notamment à la reine des compagnies joyeuses, l’irrévérencieuse confrérie des co(r)nards.

Dimanche 21 février, 15h00 et Samedi 6 mars, 10h00

Rendez-vous Place du Gaillarbois, Rouen

Gratuit, réservation https://my.weezevent.com/carnaval-fous-et-cornards   .

Place du Gaillarbois Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01  guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Carnaval, fous et cornards…

L’événement Carnaval, fous et cornards… Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme

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