Carnaval, fous et cornards… Rouen
dimanche 21 février 2027 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Carnaval, fous et cornards…
Place du Gaillarbois Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21 10:00:00
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-02-21 2027-03-06
C’est le grand retour du Carnaval d’à Rouen organisé par des associations et des collectifs ! Alors penchons-nous sur les réjouissances qui, entre vraies moqueries et faux sérieux, animaient autrefois la ville. Cette visite guidée s’intéresse notamment à la reine des compagnies joyeuses, l’irrévérencieuse confrérie des co(r)nards.
Dimanche 21 février, 15h00 et Samedi 6 mars, 10h00
Rendez-vous Place du Gaillarbois, Rouen
Gratuit, réservation https://my.weezevent.com/carnaval-fous-et-cornards .
Place du Gaillarbois Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : Carnaval, fous et cornards…
L’événement Carnaval, fous et cornards… Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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