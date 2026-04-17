Grandcamp-Maisy

Carnaval

Eglise de Maisy Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Carnaval avec les chars de Granville accompagné de groupes musicaux.

L’association Terre et Mer organise chaque année son carnaval avec les chars de

Granville accompagné de groupes musicaux.

Visite des chars de 11h à 12h.

Départ à l’église de Maisy et final sur le quai du petit Nice. .

Eglise de Maisy Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 6 01 28 12 76 asociation.terre.et.mer@gmail.com

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English : Carnaval

Carnival with floats from Granville accompanied by musical groups.

L’événement Carnaval Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Isigny-Omaha