Carnaval Grandcamp-Maisy
Carnaval Grandcamp-Maisy jeudi 14 mai 2026.
Grandcamp-Maisy
Carnaval
Eglise de Maisy Grandcamp-Maisy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Carnaval avec les chars de Granville accompagné de groupes musicaux.
L’association Terre et Mer organise chaque année son carnaval avec les chars de
Granville accompagné de groupes musicaux.
Visite des chars de 11h à 12h.
Départ à l’église de Maisy et final sur le quai du petit Nice. .
Eglise de Maisy Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 6 01 28 12 76 asociation.terre.et.mer@gmail.com
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English : Carnaval
Carnival with floats from Granville accompanied by musical groups.
L’événement Carnaval Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Isigny-Omaha
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