CARNAVAL Larra

CARNAVAL

PLACE DE LA MAIRIE Larra Haute-Garonne

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Un défilé dans les rues aura lieu, au départ de la Place Maurice Pontich !

Nous vous attendons nombreux !

Nous vous donnons rendez-vous à 15h30, pour le départ du défilé, qui sera suivi par le jugement de Monsieur Carnaval, accompagné d’un goûter qui vous sera offert.

Vous retrouverez sur-place une vente de confettis. 0 .

PLACE DE LA MAIRIE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie generations.larra@gmail.com

English :

There will be a parade through the streets, starting from Place Maurice Pontich!

We look forward to seeing you there!

