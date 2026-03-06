CARNAVAL Larra
Un défilé dans les rues aura lieu, au départ de la Place Maurice Pontich !
Nous vous attendons nombreux !
Nous vous donnons rendez-vous à 15h30, pour le départ du défilé, qui sera suivi par le jugement de Monsieur Carnaval, accompagné d’un goûter qui vous sera offert.
Vous retrouverez sur-place une vente de confettis.
PLACE DE LA MAIRIE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie generations.larra@gmail.com
English :
There will be a parade through the streets, starting from Place Maurice Pontich!
We look forward to seeing you there!
