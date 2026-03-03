Carnaval Pétassou École Pierre Khantine Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Carnaval Pétassou École Pierre Khantine Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac vendredi 27 mars 2026.
Carnaval Pétassou
École Pierre Khantine Avenue Edmond Roger Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Carnaval du Pétassou organisé par le Comité des fêtes et le Comité des parents d’élèves.
Carnaval du Pétassou organisé par le Comité des fêtes et le Comité des parents d’élèves. .
École Pierre Khantine Avenue Edmond Roger Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval Pétassou
Carnaval du Pétassou organized by the Comité des fêtes and the Comité des parents d’élèves.
L’événement Carnaval Pétassou Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère