Carnaval

Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Cette année, la Maison de l’enfance s’associe aux écoles La Claie et Saint-Melec pour organiser le carnaval 2026. Le thème les régions de France. Un grand défilé est prévu dans le bourg. .

Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 74 53 85 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval Plumelec a été mis à jour le 2026-01-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE