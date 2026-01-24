Carnaval Plumelec
Carnaval Plumelec vendredi 6 mars 2026.
Carnaval
Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Cette année, la Maison de l’enfance s’associe aux écoles La Claie et Saint-Melec pour organiser le carnaval 2026. Le thème les régions de France. Un grand défilé est prévu dans le bourg. .
Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 74 53 85 99
