Carnaval Rue de la République Sens

2026-02-21 15:00:00

2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Le Carnaval de Sens revient pour une grande parade festive dans les rues de la ville ! Costumes colorés, musique et bonne humeur seront au rendez-vous. Petits et grands sont invités à se déguiser pour participer à cette célébration joyeuse qui illuminera le cœur de l’hiver. Atelier sur la place dès 10h avec l’association Sens Jumelage International. .

Rue de la République Centre-ville Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 45 07 53 president.sji89@gmail.com

