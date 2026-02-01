Carnaval Ville Vic-en-Bigorre

Carnaval

LES EQUIPES HÉROÏQUES

Devenez le super héros ou créer l’équipe des supers héros de vos rêves !

Rendez-vous dès 18h pour commencer les festivités… place de la Mairie

Défilé dès 18h30 avec @graine_de_samba

2è édition du procès de M. CARNAVAL pour les parents Espace Claude Miqueu

Bûcher place Zizite

20h30 BAL MASQUE SALSA avec @tumbaysalsa

Fin de soirée dansante aves DJ !!!

Restauration sur place

GRILLADES par les parents et l’AGEP de l’école Pierre Guillard

BOISSONS par les parents et l’APEL de l’école Saint Martin

DESSERTS par les parents et l’OCCE de l’école du Petit Bois

EN ATTENDANT

M. Carnaval s’habille à la Mjc chaque jeudi matin, si vous avez l’âme créatrice (couture et bricolages), venez nous aider !

⚖️ Son procès s’est écrit à l’école et les nombreuses doléances se transmettent…

Cette année pas de grand char NOUS ATTENDONS QUE VOUS SOYEZ CREATIFS POUR VENIR AVEC VOTRE PETIT VEHICULE DECORE

un vélo rigolo ?

une poussette trop chouette ?

une petite remorque loufoque ?

Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 61 00 mjcvic65@orange.fr

English :

HEROIC TEAMS

Become the superhero or create the superhero team of your dreams!

Join us at 6pm to start the festivities? ?place de la Mairie

Parade from 6:30pm with @graine_de_samba

2nd edition of M. CARNAVAL’s trial for parents ?Espace Claude Miqueu

Bonfire ?place Zizite

8:30pm BAL MASQUE SALSA with @tumbaysalsa

End of the evening dancing with DJ !!!

Catering on site

? GRILLADES by parents and AGEP of Pierre Guillard school

dRINKS provided by parents and the APEL of Saint Martin school

? DESSERTS provided by parents and the OCCE of the Petit Bois school

WAITING FOR YOU

? Mr. Carnaval dresses up at the Mjc every Thursday morning, so if you’re feeling creative (sewing and crafts), come and help us!

?? His trial is being written at school, and the many complaints are being passed on…

? No big float this year: WE’RE WAITING FOR YOU TO GET CREATIVE AND COME WITH YOUR OWN LITTLE VEHICLE:

a fun bike?

a cool stroller?

a zany little trailer?

