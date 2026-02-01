Carnaval Ville Vic-en-Bigorre
LES EQUIPES HÉROÏQUES
Devenez le super héros ou créer l’équipe des supers héros de vos rêves !
Rendez-vous dès 18h pour commencer les festivités… place de la Mairie
Défilé dès 18h30 avec @graine_de_samba
2è édition du procès de M. CARNAVAL pour les parents Espace Claude Miqueu
Bûcher place Zizite
20h30 BAL MASQUE SALSA avec @tumbaysalsa
Fin de soirée dansante aves DJ !!!
Restauration sur place
GRILLADES par les parents et l’AGEP de l’école Pierre Guillard
BOISSONS par les parents et l’APEL de l’école Saint Martin
DESSERTS par les parents et l’OCCE de l’école du Petit Bois
EN ATTENDANT
M. Carnaval s’habille à la Mjc chaque jeudi matin, si vous avez l’âme créatrice (couture et bricolages), venez nous aider !
⚖️ Son procès s’est écrit à l’école et les nombreuses doléances se transmettent…
Cette année pas de grand char NOUS ATTENDONS QUE VOUS SOYEZ CREATIFS POUR VENIR AVEC VOTRE PETIT VEHICULE DECORE
un vélo rigolo ?
une poussette trop chouette ?
une petite remorque loufoque ?
Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 61 00 mjcvic65@orange.fr
English :
HEROIC TEAMS
Become the superhero or create the superhero team of your dreams!
Join us at 6pm to start the festivities? ?place de la Mairie
Parade from 6:30pm with @graine_de_samba
2nd edition of M. CARNAVAL’s trial for parents ?Espace Claude Miqueu
Bonfire ?place Zizite
8:30pm BAL MASQUE SALSA with @tumbaysalsa
End of the evening dancing with DJ !!!
Catering on site
? GRILLADES by parents and AGEP of Pierre Guillard school
dRINKS provided by parents and the APEL of Saint Martin school
? DESSERTS provided by parents and the OCCE of the Petit Bois school
WAITING FOR YOU
? Mr. Carnaval dresses up at the Mjc every Thursday morning, so if you’re feeling creative (sewing and crafts), come and help us!
?? His trial is being written at school, and the many complaints are being passed on…
? No big float this year: WE’RE WAITING FOR YOU TO GET CREATIVE AND COME WITH YOUR OWN LITTLE VEHICLE:
a fun bike?
a cool stroller?
a zany little trailer?
