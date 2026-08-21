Carnet de balade urbaine « Cabriès, un village médiéval », Parking de l’avenue Auguste Mavy, Cabriès

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « Cabriès, un village médiéval » 18 – 20 septembre Parking de l’avenue Auguste Mavy Bouches-du-Rhône

Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/cabries-un-village-medieval/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône.

Retour en arrière, au Moyen-Age, à la découverte de Cabriès, village perché sur son piton rocheux.

La vie était très différente en ce temps-là ! Il n’y avait pas de voitures, de cinéma, de supermarché… mais seulement des maisons de paysans, des petits commerces, une église et un château fort. Alors forcément, les villes ne ressemblaient pas à celles qu’on construit aujourd’hui !

Vous découvrirez le blason de la ville, les types de commerces qu’il y avait, les différents éléments du château fort, les habitations, les ruelles… et vous pourrez écouter les sons de cloches de l’église pour les reconnaître !

Enfin, vous pourrez observer le développement de la ville d’aujourd’hui autour des remparts du village.

Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/cabries-un-village-medieval/

Retrouvez la collection des 28 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

Parking de l’avenue Auguste Mavy avenue Auguste Mavy 13480 Cabriés Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/cabries-un-village-medieval/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/cabries-un-village-medieval%5B/%5D(%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/cabries-un-village-medieval/) »}]

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône.

Cie des rêves urbains