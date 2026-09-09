Informations pratiques

« Carnets de chantier du pailebot Miguel Caldentey » de Marie-José Doutres 19 et 20 septembre Atelier des Barques – Site de Paulilles Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

En 2014, Marie-José Doutres ouvre un premier carnet de dessins, au chantier d’insertion de charpenterie de marine du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise de Mandirac sur les berges de la Robine, haut lieu de restauration patiente de la goélette le Miguel Calendey de 30 mètres. La restauration fera l’objet de nombreux séjours de connivences sur une dizaine d’années et autant de carnets pour suivre l’évolution de cette renaissance d’un monument historique.

Atelier des Barques – Site de Paulilles Paulilles, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 95 23 45 http://wwww.cg66.fr

En 2014, Marie-José Doutres ouvre un premier carnet de dessins, au chantier d’insertion de charpenterie de marine du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise de Mandirac sur les berges de la Robine,…

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