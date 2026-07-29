EXPOSITION POETIC’ABSTRACTION CORINNE BREZC, AGNÈS LECLERCQ & CHANTAL BLANPAIN Place de l’Obélisque Port-Vendres

Informations pratiques

Port-Vendres

EXPOSITION POETIC’ABSTRACTION CORINNE BREZC, AGNÈS LECLERCQ & CHANTAL BLANPAIN

Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-08 10:00:00

fin : 2026-09-09 12:30:00

Date(s) :

2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Trois artistes, trois regards et une même invitation à explorer l’abstraction. Sculptures et photographies dialoguent autour de la lumière, des matières et des émotions.

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Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78

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English :

Three artists, three perspectives, and a shared invitation to explore abstraction. Sculptures and photographs engage in a dialogue centered on light, materials, and emotions.

L’événement EXPOSITION POETIC’ABSTRACTION CORINNE BREZC, AGNÈS LECLERCQ & CHANTAL BLANPAIN Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE