Informations pratiques

Port-Vendres

THÉÂTRE GREC SUR LES FALAISES PLEIN AIR

Route de la jetée Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-08 21:20:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Entre mythe antique et théâtre contemporain, cette adaptation revisite le destin d’Hélène de Troie. Un spectacle en plein air où illusion, vérité et émotion s’entremêlent jusqu’à une réconciliation aussi inattendue que lumineuse.

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Route de la jetée Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Blending ancient myth with contemporary theater, this adaptation reimagines the fate of Helen of Troy. An outdoor performance where illusion, truth, and emotion intertwine, leading to a reconciliation as unexpected as it is luminous.

L’événement THÉÂTRE GREC SUR LES FALAISES PLEIN AIR Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE