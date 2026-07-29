SPECTACLE ELIXIRS ? PAGAILLE VOCALE ALL’ITALIANA Port-Vendres
samedi 1 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
SPECTACLE ELIXIRS ? PAGAILLE VOCALE ALL’ITALIANA
Route de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01 22:20:00
Date(s) :
2026-08-01
Installez-vous autour des tables d’une pizzeria et laissez-vous entraîner dans un opéra de rue aussi drôle que déjanté. Entre airs de Donizetti et chansons populaires italiennes, vivez une expérience immersive, festive et participative.
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Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Take a seat at the tables of a pizzeria and let yourself be swept away by a street opera that’s as funny as it is bizarre. Set to the music of Donizetti and popular Italian songs, enjoy an immersive, festive, and interactive experience.
L’événement SPECTACLE ELIXIRS ? PAGAILLE VOCALE ALL’ITALIANA Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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