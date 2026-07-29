Informations pratiques

Port-Vendres

SPECTACLE ELIXIRS ? PAGAILLE VOCALE ALL’ITALIANA

Route de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 22:20:00

Date(s) :

2026-08-01

Installez-vous autour des tables d’une pizzeria et laissez-vous entraîner dans un opéra de rue aussi drôle que déjanté. Entre airs de Donizetti et chansons populaires italiennes, vivez une expérience immersive, festive et participative.

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Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Take a seat at the tables of a pizzeria and let yourself be swept away by a street opera that’s as funny as it is bizarre. Set to the music of Donizetti and popular Italian songs, enjoy an immersive, festive, and interactive experience.

L’événement SPECTACLE ELIXIRS ? PAGAILLE VOCALE ALL’ITALIANA Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE