ATELIER MICRO ARCHÉO Port-Vendres
vendredi 7 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
ATELIER MICRO ARCHÉO
Route de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Explorez l’univers fascinant des coquillages et des crustacés à travers une mini-conférence suivie d’un atelier créatif. Découvrez leur histoire, leur place dans les civilisations et réalisez votre propre motif en mosaïque.
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Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78
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English :
Explore the fascinating world of shells and crustaceans through a mini-lecture followed by a creative workshop. Discover their history and their role in human civilizations, and create your own mosaic design.
L’événement ATELIER MICRO ARCHÉO Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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