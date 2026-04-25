Carnets de voyage, Oratoire carolingien, Germigny-des-Prés

Informations pratiques

Carnets de voyage Dimanche 20 septembre, 15h00 Oratoire carolingien Loiret

Limité à 12 personnes – Tarif 12€ (carnet et stylo inclus).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au fil d’une balade contée, croquez les détails de l’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés avec les conseils des 2 artistes Jean-Marie et Anna Dudillieu.

Oratoire carolingien 3 Route de Saint Martin, 45110 Germigny-des-Prés, France Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire 0238582797 https://www.tourisme-valdesully.fr/decouvrir/les-incontournables/oratoire-carolingien [{« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 34 52 02 45 »}] Dans le discret village de Germigny-des-Prés, au cœur du Loiret et à seulement 2h de Paris, se trouve un trésor unique en France : l’Oratoire Carolingien. Il s’agit de l’une des plus anciennes églises de France, datant du IXe siècle. Reconnue entre autres pour sa mosaïque exceptionnelle, elle est le témoin de l’époque carolingienne et du règne de Charlemagne. Parking gratuit.

Au fil d’une balade contée, croquez les détails de l’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés avec les conseils des 2 artistes Jean-Marie et Anna Dudillieu.

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