Visites nocturnes de l’oratoire carolingien, Oratoire carolingien, Germigny-des-Prés

Informations pratiques

Visites nocturnes de l’oratoire carolingien Samedi 19 septembre, 20h30, 21h30 Oratoire carolingien Loiret

Limité à 20 personnes pour chaque visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

A la lueur des bougies, l’oratoire se nimbe de mystère… Redécouvrez ce rare témoin de l’architecture carolingienne (9ᵉ siècle) aux côtés d’une guide en costume. Ancienne chapelle privée de Théodulphe, conseiller de Charlemagne et abbé de Fleury, l’oratoire abrite une mosaïque unique en France représentant l’Arche d’alliance.

4 visites guidées par les guides conférencières de l’Office de Tourisme du Val de Sully. Durée 30 minutes

Oratoire carolingien 3 Route de Saint Martin, 45110 Germigny-des-Prés, France Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire 0238582797 https://www.tourisme-valdesully.fr/decouvrir/les-incontournables/oratoire-carolingien [{« type »: « phone », « value »: « 0238362370 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@valdesully.fr »}] Dans le discret village de Germigny-des-Prés, au cœur du Loiret et à seulement 2h de Paris, se trouve un trésor unique en France : l’Oratoire Carolingien. Il s’agit de l’une des plus anciennes églises de France, datant du IXe siècle. Reconnue entre autres pour sa mosaïque exceptionnelle, elle est le témoin de l’époque carolingienne et du règne de Charlemagne. Parking gratuit.

A la lueur des bougies, l’oratoire se nimbe de mystère…

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