Caroline Estremo Normalement Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Caroline Estremo Normalement

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Normalement adverbe, d’une manière normale, en temps normal.

Normalement, tout le monde aime les histoires d’amour ; et ça tombe bien, parce que Enfin, Normalement c’en est une.

Une histoire d’amour amoureux, mais aussi une histoire d’amour de la vie.

Et comme normalement, on n’a qu’une vie, autant la vivre à fond.

Enfin, normalement.

Je vous raconte comment je suis tombée amoureuse de l’impossible, de l’interdit.

Et surtout, je vous raconte ô combien j’ai appris, que pour apprécier la vue d’en haut, il fallait en chier dans la montée.

Apparemment, ça fait partie du jeu.

Au fait, normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle…

Enfin, Normalement.

Du coup, vous venez ?

Déconseillé aux -14 ans. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Caroline Estremo Normalement

L’événement Caroline Estremo Normalement Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz