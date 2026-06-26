Caroline Estremo Normalement Gare du Midi Biarritz
Caroline Estremo Normalement Gare du Midi Biarritz jeudi 18 mars 2027.
Biarritz
Caroline Estremo Normalement
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:30:00
fin : 2027-03-18
Date(s) :
2027-03-18
Normalement adverbe, d’une manière normale, en temps normal.
Normalement, tout le monde aime les histoires d’amour ; et ça tombe bien, parce que Enfin, Normalement c’en est une.
Une histoire d’amour amoureux, mais aussi une histoire d’amour de la vie.
Et comme normalement, on n’a qu’une vie, autant la vivre à fond.
Enfin, normalement.
Je vous raconte comment je suis tombée amoureuse de l’impossible, de l’interdit.
Et surtout, je vous raconte ô combien j’ai appris, que pour apprécier la vue d’en haut, il fallait en chier dans la montée.
Apparemment, ça fait partie du jeu.
Au fait, normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle…
Enfin, Normalement.
Du coup, vous venez ?
Déconseillé aux -14 ans. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Caroline Estremo Normalement
L’événement Caroline Estremo Normalement Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz
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