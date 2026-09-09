Caroline Seba Troyes
jeudi 5 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Caroline Seba
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 21:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Le scénario de ma vie ! Attention spectacle basé sur des faits beaucoup, beaucoup trop réels.
Scène 1
Naître = Check ! (Assez bien réussie malgré quelques petites surprises . Mais je suis scorpion, donc, bon…)
Scène 2
Rêver d’être une star = Check ! (Si j’avais été aussi populaire que Melissa et Tiffany , je l’aurais eu ce premier rôle dans le spectacle de fin d’année en CM1 !)
Scène 3
Rater le casting de la Star Academy = Check ! (Non, je ne m’exposerai plus au soleil Jenifer !)
Scène 4
Me dire que je suis nulle, bonne à rien et tout abandonner = Check ! (Team Bridget Jones forever ! )
Scène 5
Venir vous raconter tout ça sur scène dans mon premier spectacle = Bientôt Check ! (Et j’ai trop hâte !) .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Caroline Seba Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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