Informations pratiques

Troyes

Caroline Seba

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 21:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Le scénario de ma vie ! Attention spectacle basé sur des faits beaucoup, beaucoup trop réels.



Scène 1

Naître = Check ! (Assez bien réussie malgré quelques petites surprises . Mais je suis scorpion, donc, bon…)



Scène 2

Rêver d’être une star = Check ! (Si j’avais été aussi populaire que Melissa et Tiffany , je l’aurais eu ce premier rôle dans le spectacle de fin d’année en CM1 !)



Scène 3

Rater le casting de la Star Academy = Check ! (Non, je ne m’exposerai plus au soleil Jenifer !)



Scène 4

Me dire que je suis nulle, bonne à rien et tout abandonner = Check ! (Team Bridget Jones forever ! )



Scène 5

Venir vous raconter tout ça sur scène dans mon premier spectacle = Bientôt Check ! (Et j’ai trop hâte !) .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Caroline Seba Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne