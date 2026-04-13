Carré Bleu Bike Tour, Comines-Warneton, Comines-Warneton

Carré Bleu Bike Tour Dimanche 17 mai, 08h00 Comines-Warneton Tournai-Mouscron

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Le dimanche 17 mai 2026, enfourchez votre vélo pour la 3e édition du Carré Bleu Bike Tour de l’Eurométropole Lille–Kortrijk–Tournai ! Seul·e, en famille ou entre amis, cycliste occasionnel·le ou passionné·e, petit·e ou grand·e : cette randonnée découverte est ouverte à toutes et tous.

Le Carré Bleu, c’est une piste cyclable continue de 90 km reliant la France et la Belgique, le long des cours d’eau de l’Eurométropole. Un itinéraire unique qui traverse 24 communes et mêle nature, patrimoine, culture et biodiversité.

En mai, partez à la (re)découverte du territoire … à votre rythme et selon vos envies ! Les maîtres-mots de la journée: convivialité, partage et découverte.

Une boisson offerte à mi-parcours et à l’arrivée, au marché couvert de Comines-Warneton. Nouveauté 2026 : une boucle famille de quelques kilomètres autour du Parc des Prés de la Lys (à deux pas du marché couvert), spécialement pensée pour les plus jeunes, avec animations au programme.

Informations pratiques :

Participation gratuite

Vélos électriques mis gratuitement à disposition (sur réservation)

Deux groupes accompagnés pour les cyclistes moins expérimentés

Voiture balai en cas de besoin

Inscriptions ouvertes jusqu’au 7 mai 2026

Attention : nombre de places limité

Programme – Dimanche 17 mai 2026

8h00 → Petit déjeuner pour bien se préparer

8h30 → Départ des groupes accompagnés (cyclistes moins expérimentés) depuis Comines-Warneton

8h00 – 10h00 → Départ libre pour les participants autonomes

Zone de départ : retrait du colis ravitaillement + 2 tickets boissons

9h00 – 16h00 → Départ libre de la boucle famille

12h00 – 18h00 → Arrivée et moment festif au marché couvert

Comines-Warneton Rue du Pont-neuf, Comines-Warneton Comines-Warneton 7780 Tournai-Mouscron Hainaut [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.be/e/carre-bleu-bike-tour-2026-blauwe-ruit-bike-tour-2026-tickets-1983066279625?aff=oddtdtcreator »}]

Une randonnée à vélo de 90 km autour de la frontière franco-belge 100% gratuite. vélo mai

Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai