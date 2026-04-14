Visite guidée active gratuite, Musée de la Rubanerie, Comines-Warneton

Visite guidée active gratuite Samedi 23 mai, 14h30 Musée de la Rubanerie Tournai-Mouscron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:45:00+02:00

Assistez à une visite guidée gratuite du Musée de la Rubanerie cominoise. Vous aurez l’occasion d’observer le ballet des navettes et des fils qui tissent progressivement les rubans, faisant la renommée de Comines.

Musée de la Rubanerie Rue des Arts 3, 7780 Comines-Warneton, Belgique Comines-Warneton 7780 Tournai-Mouscron Hainaut +32 56 58 77 68 https://larubanerie.be Garant d’une tradition textile ininterrompue depuis plus de 850 ans, le Musée de la Rubanerie cominoise vous dévoile tous les secrets du tissage, de sa mise en œuvre traditionnelle aux réalisations selon le procédé jacquard, sans oublier la fabuleuse histoire de la fermeture à glissière et du tressage toujours surprenant.

Fortement plébiscité par ses visiteurs, le musée s’appuie sur la transmission passionnée de nos bénévoles et employés au travers de visites guidées. Après pratiquement 40 ans, nous nous adaptons systématiquement à notre public lui permettant de découvrir les richesses de ce musée en constant renouvellement. Les enfants adorent manipuler les machines, les techniciens apprécient la découverte et l’évolution des techniques, les artistes (re)découvrent un savoir-faire textile.

Autour d’une trentaine de métiers tous en état de marche, venez explorer un patrimoine unique et découvrez les aspects folkloriques d’un héritage immatériel toujours vivace ! Parking devant le musée (une place PMR), et deux grands parkings à proximité (moins de 5 minutes à pied).

Le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (rampe d’accès, portes automatiques, toilettes PMR…)

Assistez à une visite guidée gratuite du Musée de la Rubanerie cominoise. Vous aurez l’occasion d’observer le ballet des navettes et des fils qui tissent progressivement les rubans, faisant la de…

©Office du tourisme de Comines-Warneton