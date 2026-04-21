Nantilly

Carriotrophy course de caisses à savons

Nantilly Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Carriotrophy édition 2026 se déroulera le 28 juin, venez encourager les pilotes et assister aux courses de caisses à savons toute la journée !

Toutes plus belles les unes que les autres, bolides ou loufoques, avec des équipes les plus intrépides, il y en aura pour tous les goûts!

Restauration sur place .

Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Carriotrophy course de caisses à savons

L’événement Carriotrophy course de caisses à savons Nantilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY