Carriotrophy course de caisses à savons Nantilly
Carriotrophy course de caisses à savons Nantilly dimanche 28 juin 2026.
Nantilly
Carriotrophy course de caisses à savons
Nantilly Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Carriotrophy édition 2026 se déroulera le 28 juin, venez encourager les pilotes et assister aux courses de caisses à savons toute la journée !
Toutes plus belles les unes que les autres, bolides ou loufoques, avec des équipes les plus intrépides, il y en aura pour tous les goûts!
Restauration sur place .
Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Carriotrophy course de caisses à savons
L’événement Carriotrophy course de caisses à savons Nantilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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